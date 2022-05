Es mag vielleicht seltsam anmuten: Ein Architekt in Wien, der sonst freifinanzierten Wohnbau betreibt, übernimmt eine Hotelruine am Millstätter See. Doch Markus Fill, Ziviltechniker und Immobilienentwickler, beruhigt: "Mein Ziel ist, alles so regional wie möglich abzuwickeln." Das seit 2008 leer stehende, ehemalige Seehotel Liafels will er abreißen und an der Adresse Dellach 16 ein neues Hotel bauen.