Zwei Pensionistinnen aus Triest, die am Sonntag eine Bergwanderung im Raum von Paularo in der Provinz Udine unternommen hatten, haben die italienisch-österreichische Grenze überschritten und die Nacht in der Zollnerseehütte am Fuß des Hohen Trieb auf 1750 Meter Höhe verbracht. Sie wurden von der Alpinrettung Friaul in Sicherheit gebracht, die bei der Suche mit der Kärntner Bergrettung und der Polizei in Thörl Maglern zusammengearbeitet hatte.