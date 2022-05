In den ehemaligen Räumlichkeiten des Roten Kreuzes oberhalb der Gmünder Feuerwehr wurde nun eine Wahlarztpraxis eröffnet. Der in Chirurgie und Kriegschirurgie ausgebildete Facharzt Klaus Wolff hat in Spittal maturiert und ist als Oberarzt im Ordensspital in Friesach tätig. Gemeinsam mit dem Anästhesisten und Allgemeinmediziner Christian Ciochirca bietet er vor allem die Randzeiten am Montag und Dienstag von 16.45 bis 18.30 Uhr oder am Wochenende ein breit gefächertes Angebot, das von der Allgemeinmedizin und Gefäßabklärung über Nachsorge nach chirurgischen Eingriffen, Behandlungen von Hämorrhoiden, Magen-Darmspiegelungen bis hin zu Bruchbehandlungen reicht. Die Sprechstundenhilfen Simone Penker und Petra Köstenbauer begrüßten neben einer Abordnung der Freiwilligen Feuerwehr auch die Bürgermeister Josef Jury (Gmünd), Gottfried Kogler (Krems) und Arnold Prax (Trebesing). Infos unter www.chirurgie-am-wochenende.at