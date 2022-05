Herausragend bei den Oberkärntner Siegern der 28. Alpe-Adria-Verkostung im Lavanttal war der Kärntner Landessieg von Herbert Wieltschnig aus St. Stefan im Gailtal mit seinem "Waldbeerenzauber" einem Fruchtlikör vom Feinsten, sowie zweimal Gold, einmal Silber und viermal Bronze. Insgesamt wurden 1200 Proben aus 214 Betrieben von 25 internationalen Verkostern, was zu 134 Betriebsauszeichnungen in Gold, 52 in Silber und 16 in Bronze führte. In Oberkärnten gab es für Karl Egger aus Spittal jeweils einmal Gold, Silber und Bronze. Josef Glabischnig aus Millstatt holte jeweils zweimal Gold, Silber und Bronze, Engelbert Huber aus Irschen einmal Gold und einmal Silber.