Sommerliche Temperaturen gab es am vergangenen Freitag in Heiligenblut noch nicht. Dafür jede Menge Vorfreude auf die Sommersaison. Die Landtagsabgeordneten Alfred Tiefnig (SPÖ) und Christoph Staudacher (FPÖ) sind an den Fuß des Großglockners gekommen, um gemeinsam mit Nationalpark-Direktor Peter Rupitsch und Barbara Pucker, Leiterin der Unterabteilung Biosphären- und Naturparke, die Saison im Haus der Steinböcke Heiligenblut zu eröffnen. In der Erlebnisausstellung "Der König und sein Thron" können Besucher in den "Steilhängen" auf Entdeckungsreise gehen, dank modernster Technik über den Gipfeln der Hohen Tauern schweben und von der Panorama-Terrasse eine traumhafte Aussicht auf den höchsten Berg Österreichs genießen.