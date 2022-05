Es begann vor 30 Jahren. Mit dem ersten Sprung des "Nautic-Jet" und der ersten Runde des Astronautentesters 1992 startete die touristische Geschichte des "1. Kärntner Erlebnispark" am Presseggersee. "Zum runden Jubiläum werden heuer unsere Stargäste und deren Eltern mit einer neuen Marsstation überrascht", kündigt Betreiber Christian Pongratz an. Seit einer Woche sind die Arbeiten in vollem Gange.