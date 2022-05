Wo einst nur nackte Dachflächen waren, glänzen jetzt Solarmodule in der Sonne. Ein Großteil wurde bereits installiert - 384 Stück mit je 400 Watt Leistung sollen es in Summe werden. "Der produzierte Strom wird zu 100 Prozent von der Therme verbraucht. Es gibt keine Rückeinspeisung in das Netz", schildert Johannes Zeiner, Vizebürgermeister von Bad Kleinkirchheim und Geschäftsführer der Therme St. Kathrein Besitz GmbH. Errichter und Betreiber der Photovoltaikanlage, die im Endausbau eine Gesamtleistung von circa 154 Kilowatt Peak liefern soll, ist die Stadtwerke Klagenfurt AG.