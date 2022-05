"Schweren Herzens haben wir uns nach längerem Abwarten dazu entschlossen, unsere bevorstehende Veranstaltung zum Slow Food Saisonauftakt in Verbindung mit der Maibaum-Versteigerung auf den Samstag, 14. Mai 2022 zu verschieben", informiert die Marktgemeinde Seeboden am Millstätter See.

Die anhaltenden schlechten Wetterprognosen in den kommenden Tagen würden einen planmäßigen Veranstaltungsablauf leider nicht zulassen.

Die Slow Food Gemeinschaft Seeboden freut sich auf hoffentlich bessere Aussichten zum angegebene Ersatztermin am 14. Mai ab 16 Uhr am Hauptplatz in Seeboden am Millstätter See.