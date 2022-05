Täterin selbst in Liebesfalle

"Der Märchenprinz hat mir ein besseres Leben versprochen"

Frauen verliebten sich über Fake-Accounts in die Schauspieler Robert Wagner, Keanu Reeves oder in Briten-Prinz Andrew. Ungarische "Geldbotin" ging in diesem Betrugs- und Geldwäsche-Chaos selbst einem angeblichen Promi auf den Leim.