Es gibt Bauherrn, welche ihre Projekte in den vergangenen Wochen auf Eis gelegt haben. Die explodierenden Baupreise sind schuld. Die Rutter Immobilien Gruppe mit Sitzen in Klagenfurt und Wien hat sich entschieden, ihr aktuelles Projekt in Spittal an der Drau durchzuziehen. Zur Vorgeschichte: Das Immobilienunternehmen hat im Jahr 2019 das Kulmax gekauft, ein Jahr später dann das benachbarte Drautalcenter.