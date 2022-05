Momentan wird das Gelände rund um die Schule der VS Tröpolach mehrfach genutzt. Zum einen verbringen die Schüler dort ihre Pausen oder sind während der Nachmittagsbetreuung dort, zum anderen dient das Gelände auch als öffentlicher Spielplatz des Ortes. Diese Situation erschwert es allerdings, Anschaffungen zu tätigen, die rein für den Schulbetrieb genutzt werden sollen. Deshalb soll dort nun ein „grünes Klassenzimmer“ errichtet werden - also einen Outdoor-Lehrraum, der ausschließlich den Schülern zur Verfügung steht. Ziel ist es, durch die Benützung des Lehrraums im Freien und der Verwendung spezifischer Unterrichtsmaterialien den Kindern schon in frühem Alter den verantwortungsvollen Umgang mit der Natur näherzubringen.