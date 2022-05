"Es gibt noch kein Ansuchen und kein Projekt", betont Millstatts Bürgermeister Alexander Thoma (ÖVP). Und doch ist es ein offenes Geheimnis in der Marktgemeinde: Unmittelbar neben der Billa-Filiale soll sich ein Spar-Markt ansiedeln. Thoma bestätigt die Intention der Handelskette. Am kolportierten Standort befindet sich die Tennisanlage auf dem Areal der Österreichischen Bundesforste AG (ÖBf), die es an den Sportclub beziehungsweise die Gemeinde verpachtet. Ende des Jahres laufen die Verträge aus.