Am 27. April wurde im Kongresshaus in Millstatt die Generalversammlung der Millstätter See–Bad Kleinkirchheim–Nockberge Tourismusmanagement GmbH abgehalten, um unter anderem mit der Beschlussfassung des Verschmelzungsvertrags die Zusammenführung der drei Tourismusorganisationen (Millstätter See Tourismus GmbH, Bad Kleinkirchheim Region Marketing GmbH und Tourismusregion Nockberge GmbH) zu beschließen. Ein formaler Akt mit großer Wirkung, denn erstmals kamen die Gesellschafter aller Gemeinden und Tourismusverbände, die der Tourismusregion angehören, zusammen.