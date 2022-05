Bei zwei Ortsrettungsstellen des Roten Kreuzes standen kürzlich Wahlen an. So wurde in Greifenburg Gerald Gatterer, der seit 2009 als Ortsstellenleiter tätig ist, mit seinem Team Astrid Lenzer und Eva-Maria Jordan von den Kollegen bestätigt. Das Dreierteam wird in Zukunft für das Rote Kreuz die Geschicke im Drautal leiten.