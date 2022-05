Es ist eine Reise, auf die die Region Nassfeld-Pressegger See, Lesachtal und Weißensee (NLW) möglichst viele Einheimische mitnehmen will: Sie hat sich der Nachhaltigkeit verschrieben und beim "Natürlich wir"-Auftakt in einer Woche soll beantwortet werden, wie die Bevölkerung davon profitieren kann.