Miyuki Nenning (12) aus Obervellach ertanzte sich bei den Austrian Open in der Arena Nova in Wiener Neustadt in der Kategorie Acro Dance souverän den Gruppensieg. "Acro Dance kombiniert Tanz und akrobatische Elemente", erzählt die junge Elevin. Neben dem Staatsmeistertitel erreichte Miyuki zusätzlich noch in der Kategorie Commercial Dance, ein Hip-Hop mit moderner, flotter Musik, den 3. Platz. "Beide Solos hat sie selber choreografiert und dafür viele Stunden hart trainiert", erzählt Mutter Angelika. Um ihr beste Trainingsmöglichkeiten zu bieten, hat Papa Ortwin sogar die Garage als kleinen Ballroom umgebaut und entsprechend adaptiert.