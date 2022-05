Was braucht es, bevor neue Produkte auf den Markt kommen? Und wie entstehen Innovationen überhaupt? Diesen Fragen wurde im Rahmen von Workshops an der Berufsschule Spittal nicht nur nachgegangen, es wurden sogar marktreife Antworten gefunden. Die Initiative "CREATIV@school" der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft Kärnten in die Klassen brachten Innovations- und Marketingexperten Josef Tuppinger und Michael Roth der Fachhochschule Kärnten vom Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen.