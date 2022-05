Autofahrer und Radler sollen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Genau das geschieht aber in Spittal. Beim Rad-Aktionstag lief zwar alles rund, in die Quere kam man sich im Vorfeld. Durch die "autofreie Tiroler Straße" rollte, anders als plakatiert, auch am Samstag der motorisierte Verkehr. Die Behörde hielt sich an einen Sachverständigen, der die Staukarte zog. Mit Lastenrad und Rikscha musste daher auf den Gendarmerieplatz ausgewichen werden.