Ein von der Großglockner Bergbahnen Touristik GmbH gesponserter First-Responder-Rucksack wurde in der Rotkreuz-Ortsrettungsstelle Winklern übergeben. Mitarbeiter Manuel Messner, der in seiner Freizeit ehrenamtlicher Sanitäter beim Roten Kreuz ist, wird als First Responder in Notfällen vor Ort sein, um wertvolle Hilfe zu leisten.