Mit dem Lustspiel "Pension Schöller" meldete sich Hermagors Theatergruppe "Joker" nach zwei Jahren Corona-Zwangspause zurück auf die Bretter der Stadtsaalbühne Hermagor. Sowohl bei der Premiere am Freitag, als auch bei der zweiten Vorstellung am Samstagabend gab es volles Haus und beste Stimmung. Schließlich birgt diese Komödie jede Menge Stoff an lustigen Verwicklungen und Irrtümern.