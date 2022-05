Zahlreiche Menschen folgten vergangenen Samstag der Einladung von Stadtgemeinde und Radlobby Spittal sowie Klima- und Energie-Modellregion Millstätter See zum Rad-Aktionstag in den Stadtpark. In entspannter Atmosphäre nutzten die Besucher die Gelegenheit, das Fahrrad überprüfen zu lassen, zu erfahren, wie man sich bei einem "Patschen" selber helfen kann, sich beim "Rad-Cop" der Polizei Günther Steinwender wichtige Tipps rund ums Radfahren zu holen oder mit dem Kneipp-Bund rund um Obfrau Waltraud Strauß über einen gesunden Lebensstil zu plaudern.