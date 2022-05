Mitten in der Nacht von Samstag auf Sonntag schlug ein Landwirt und Besitzer eines Gasthofes in Rasdorf bei Greifenburg Alarm. Ein Wolf war gesichtet worden. Und nicht nur das. Das Tier erschreckte die Pinzgauer Rinder des Landwirts so sehr, dass 17 von ihnen ausbrachen und flüchteten.