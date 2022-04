Es gibt sie, die jungen Selbständigen. Aber es könnten mehr sein. Es müssen mehr sein, soll das wirtschaftliche Gefüge als Grundlage für die Existenz vieler Familien und Bewohner im Bezirk Hermagor intakt bleiben. 1400 Unternehmen gibt es im Gail-, Gitsch- und Lesachtal, die den rund 18.000 Einwohnern Arbeit und wirtschaftliche Existenz bieten. Um die Scheinwerfer auf dieses Thema zu lenken, lud die Wirtschaftskammer (WK) Hermagor am Freitag im Rahmen des Tages der Arbeitgeber zum Tag der Jungunternehmer. Drei davon, die nicht dabei sein konnten, meldeten sich per Videobotschaften.

Der Jeniger Gerald Zankl, Bit-Movin Mitgründer und heute CEO & Co-Founder of Kickscale (weltweiter Anbieter von Verkaufsprozessen), sandte eine Videobotschaft aus Las Vegas, um seinen Altersgenossen Mut zu machen. Für Werner Plasounig, Leiter der Wirtschaftskammer Hermagor, sei es notwendiger denn je, junge Menschen für das Unternehmertum zu begeistern. „Wo sind die Leute, welche die Wirtschaft in mittlerer und fernerer Zukunft ausmachen werden, die den Karren ziehen sollen, um den Menschen Arbeitsplätze bieten zu können?“

Sorgen bereiten dem Obmann der Wirtschaftskammer Hermagor, Hannes Kandolf, die Ausdünnung der heimischen Unternehmer im regionalen Tourismus. „An die Stelle der einstigen Pioniere am Berg wie am See treten heute vielfach nicht-österreichische Unternehmen mit anderen Mentalitäten." Tourismus-Landesrat Sebastian Schuschnig verwies auf das laufende Unterstützungsmodell, mit dem solche Übergaben und Übernahmen rechtlich begleitet und unterstützt werden. Auf die Magie der Lehre und die Aktion „G´lernt ist g´lernt“ verwies WK-Vizepräsidentin Astrid Legner. Denn: „Lehre und Lehrlinge sind eine unverzichtbare Säule für Gesellschaft und Wirtschaft."