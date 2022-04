In die Errichtung eines Kleinkindergartenzubaus bei dem bestehenden Kindergarten in St. Lorenzen investiert die Gemeinde Lesachtal rund 600.000 Euro. Damit wird für junge Familien ein attraktives Betreuungsangebot zusätzlich zum bestehenden Kindergarten für zwei Kleinkindgruppen geschaffen. „Trotz schwieriger finanzieller Rahmenbedingungen wird so in unsere Jungfamilien und somit in die Zukunft investiert“, sagt Bürgermeister Johann Windbichler.