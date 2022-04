Ohne Kunst geht bei Erika Schuster gar nichts: Seit 26 Jahren leitet die Millstätterin die Kulturinitiative Gmünd. Am 6. Mai wird sie 19 Uhr die große Jahresausstellung in der Stadtturmgalerie eröffnen. Ihr gelang es in den vergangenen Jahren Werke von Picasso, William Turner oder Matisse nach Gmünd zu holen. Anlässlich des 375. Geburtstages der Naturforscherin und Künstlerin Maria Sibylla Merian (1647 bis 1717) werden Blumen, Schmetterlinge und Insekten in Form von Kupferstichen und Aquarellen gezeigt. "Neben Angelika Kaufmann gilt sie als eine der wenigen Frauen, die sich nachhaltig in die Kunstgeschichte eingeschrieben haben", freut sich Schuster, Werke dieser besonderen Frau ausstellen zu dürfen. Die Juristin arbeitet bei der Organisation eng mit Tochter Julia, die Jus und Kunstgeschichte studiert hat, zusammen.