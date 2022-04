Die Kärntner Nockberge wurden 2012 gemeinsam mit dem Salzburger Lungau von der Unesco als Biosphärenpark anerkannt und reihen sich seitdem in die Liste von weltweit rund 727 Biosphärenparks in 131 Ländern ein. "Eine der zentralen Aufgaben in diesem einzigartigen Lebensraum ist die Vermittlung von Zusammenhängen zwischen Mensch und Natur. Die Menschen im Biosphärenpark Nockberge sind Garant für eine nachhaltige Entwicklung, weshalb auch die Bildungsarbeit an Schulen im und rund um den Biosphärenpark Nockberge eine zentrale Rolle spielt", so Biosphärenpark-Referentin Sara Schaar (SPÖ). Biosphärenpark-Partnerschule Gmünd: Dietmar Rossmann, Sara Schaar und Direktor Gerald Fellner mit der Auszeichnung (von links) © Sonstiges, KK/Büro Schaar Im Jahr 2019 fanden die ersten Auszeichnungen von Biosphärenpark-Schulen und -Partnerschulen statt. Damit wurde die Kooperation auf eine offizielle Ebene gehoben und intensiviert. Schaar zeichnete nun im Beisein von Biosphärenpark-Leiter Dietmar Rossmann, Direktoren, Gemeinde-Vertretern sowie Schülern sechs neue Biosphärenpark-Partnerschulen aus: die Volksschulen Feld am See, Gmünd, Millstatt, Seeboden, Sirnitz und Treffling.