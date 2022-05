Im Zuge der Aufräumarbeiten nach dem Sturmtief "Yves" wurde die Fahrbahn der L29 Guggenberg Straße stark beschädigt. Von 2017 bis 2020 wurden daher bereits mehrere Teilabschnitte der Straße saniert und auch schadhafte Stützbauwerke instandgesetzt. Am 2. Mai startet im Bereich der Ortschaft Jenig nordwärts, Richtung Kreuth ob Rattendorf, der finale Bauabschnitt.

"Die Guggenberg Straße ist nicht nur für die örtliche Bevölkerung, sondern auch für die Forstwirte wichtig. Daher nehmen wir diesen letzten Abschnitt, der bereits starke Schäden aufweist, rasch in Angriff", informiert Landesrat Martin Gruber, aus dessen Straßenbaureferat im Rahmen der Straßenbauoffensive 820.000 Euro in dieses Baulos investiert werden.

Das Schadensbild in diesem Bereich zeigt Einzel- und Netzrisse mit beginnenden Materialausbrüchen sowie Setzungen von bis zu fünf Zentimetern. "In der Frost-Tauperiode kommt es in Teilbereichen immer wieder zu starken Frosthebungen, sodass der Gesamtzustand dringend verbessert werden muss, um hier die Verkehrssicherheit gewährleisten zu können", so Gruber weiter. Auf einer Länge von rund 2,6 Kilometern wird der Straßenabschnitt daher 30 Zentimeter tief durchgefräst, gegradert und verdichtet, bevor dann eine neue Asphaltschicht aufgebracht wird. Das Bauprojekt soll im September fertiggestellt sein.