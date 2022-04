Die Coronapandemie macht den Menschen schwer zu schaffen. Auch den jungen. "Immer wieder erreichen uns die Anrufe verzweifelter Eltern, die nicht wissen, wie sie ihre Kinder unterstützen können. Denn viele leiden als Folge von Covid-19 an Depressionen, Ängsten, Essstörungen und kommen mit dem Stress in der Schule aufgrund der Coronabedingungen nicht zurecht", sagt Andrea Arztmann-Schnitzer als klinische Psychologin und Leiterin der Lebensberatung der Caritas in Spittal.

Seit Juli 2021 werden über ein Projekt der BAG (Bundesarbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrt) Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre sowie deren Eltern von Arztmann-Schnitzer und ihren Kolleginnen und Kollegen mit psychosozialer Beratung kostenlos unterstützt, um negative Folgen für die Entwicklung der Heranwachsenden sowie für die Familiendynamiken abzufedern oder im Idealfall zu vermeiden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Caritas Kärnten konnten bis Ende März 2022 über das BAG-Projekt – mit 1073 Beratungsgesprächen – in ihren insgesamt sechs Beratungsstellen in Kärnten 216 Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Eltern helfen.

Dass die Coronapandemie auf vielfältige Art und Weise die Lebenslagen der Menschen verschlechtert und Existenz- und Zukunftsängste verstärkt hat, weiß auch Christian Eile als Leiter des Bereiches Menschen in Not bei der Caritas Kärnten.

Online-Sozialberatung

Die Hilfsorganisation bietet neben der persönlichen Beratung schon länger im psychosozialen Bereich eine Onlineberatung an. Seit Kurzem ist auch die Sozialberatung online. Eile: "Mobil und zeitlich gefordert, fällt es gerade Alleinerziehern schwer, Beratungsleistungen zu nutzen. Mit dem Caritas-Wegweiser und der Online-Sozialberatung können unsere Services auch von zu Hause aus in Anspruch genommen werden."



Menschen-in-Not-Bereichsleiter Christian Eile lädt zur Online-Sozialberatung ein © Sonstiges, Caritas/Johannes Leitner



Über die Online-Sozialberatung, die wie der Caritas Wegweiser aus Mitteln des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz gefördert wird, können sich Menschen in sozialen und finanziellen Notlagen schnell und unkompliziert an eine*n Caritas-Berater*in wenden, per sicherer E-Mail Kontakt aufnehmen oder online einen Termin für ein Beratungsgespräch vereinbaren – per Videochat, Telefon oder persönlich. Notwendige Dokumente, die zur raschen Hilfe notwendig sind, können online datenschutzkonform mit den Berater*innen ausgetauscht werden.