Beim Ideenwettbewerb der Karnischen Region ging Florian Oberluggauer mit dem "Dorfbüro - Coworking-Space" als Sieger hervor. Wie aber soll so ein Dorfbüro funktionieren, was soll, was muss es "können"? Dem Bezirk Hermagor setzt der "Brain Drain", die Abwanderung von Fachkräften, besonders zu, er verliert permanent viele gut ausgebildete Menschen an die Zentralregionen. Aus verständlichen Gründen. "Dort locken adäquate Arbeitsplätze, die es in der Region entweder gar nicht oder nur vereinzelt gibt", sagt Oberluggauer. Auch er hat das beschauliche St. Jakob im Lesachtal verlassen und arbeitet in Wien als Gebiets-Vertriebsleiter für Bauprodukte.