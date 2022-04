Es bleibt beim Aufruf: "Biken statt tanken" lautet das Motto für den autofreien Tag am kommenden Samstag. Doch anders als auf den in Spittal aufgehängten Plakaten verkündet, wird in der Tiroler Straße zwischen Burgplatz und Egarter Platz trotzdem der motorisierte Verkehr rollen. Die Reißleine gezogen hat die zuständige Abteilung der Bezirkshauptmannschaft Spittal.