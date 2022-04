Kürzlich fanden wieder Frühjahrskonzerte der Trachtenkapelle Flattach statt. Nach zweijähriger Pause erlebte die Kapelle mit der Neuaufnahme von 21 Jungmusikern einen großen Auftrieb und startet beschwingt in die neue Saison. Um der Jugend den Einstieg in den Verein zu erleichtern und auch die Altmusikanten wieder an das ausdauernde Musizieren zu gewöhnen, legte Kapellmeister Josef Schmidl mit seinem Stellvertreter Bernhard Vierbach ein locker-lässiges Programm auf.

Ehrungsreigen

Insgesamt wurden 23 Musikanten geehrt. Besonders hervorzuheben ist die Verleihung der Ehrenurkunde des Kärntner Blasmusikverbandes für 60 Jahre musikalische Tätigkeit. Verliehen wurde diese an Professor Christoph Vierbauch, langjähriger Kapellmeister der Trachtenkapelle Flattach, und an Anton Maier, der der Kapelle ein Jahrzehnt als Obmann vorstand.



Anton Maier, Kapellmeister Josef Schmidl, Christoph Vierbauch und Landesobmann des Kärntner Blasmusikverbandes Horst Baumgartner (von links) © Sonstiges, KK

Der Österreichische Blasmusikverband (ÖBV) rief diese Spendenkampagne ins Leben, um die Kriegsopfer der Ukraine zu unterstützen. Die Trachtenkaplle Flattach unterstützt diese Initiative und bat die Konzertbesucher um eine Ein-Euro-Spende. Am 30. April findet diestatt, bei welcher auch die Trachtenkapelle Flattach vertreten sein wird. Am 1. Mai begeht die Kapelle den