Ein 57-jähriger Monteur war am Montag, dem 25. April, mit Abbauarbeiten von alten Oberleitungen der Bahnlinie nördlich des Umspannwerkes Stappitz in Mallnitz (Bezirk Spittal/Drau) beschäftigt. Um 16.30 Uhr öffnete der Mann die Seitenwand einer bereits aufgerollten und abgestellten Stahlseiltrommel. Laut Pressestelle der Polizei wurde die Wand aufgrund der massiven Eigenspannung der Seilrolle zur Seite in Richtung des Arbeiters geschleudert. Er kam zu Sturz und wurde unter der Wand begraben. Arbeitskollegen eilten zu ihm und leisteten Erste Hilfe. Die alarmierte Rettung brachte den Verunfallten mit Verletzungen unbestimmten Grades schließlich ins Krankenhaus nach Spittal/Drau.