Dreimal in Folge holte sich Melissa Naschenweng in der Kategorie Schlager/Volksmusik die Trophäe, zudem hat sie auch schon einen Amadeus Award mit ihrem Kreativteam für das beste Songwriting bekommen. Der 31-Jährigen wurde der Amadeus schon vorab überreicht, die Gala im Wiener Volkstheater findet am 29. April statt und wird in ORF 1 zeitversetzt ab 22.20 Uhr gezeigt.