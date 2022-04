"Ich hab da draußen anscheinend wirklich ein sehr, sehr treues Publikum und ich möchte mich bei euch wirklich von ganzem Herzen bedanken: Danke, dass ihr mich so nehmt und akzeptiert, wie ich bin, mit Ecken und Kanten und dass ihr mit mir die Bodenständigkeit feiert! Und eins möchte ich euch sagen: Ich bin und werde immer eine von euch bleiben", lässt Melissa Naschenweng ihre Fans wissen. Dreimal in Folge holte sie sich in der Kategorie Schlager/Volksmusik die Trophäe, zudem hat sie auch schon einen Amadeus mit ihrem Kreativteam für das beste Songwriting bekommen.