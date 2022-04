Bereits im September 2021 erhielt die Marktgemeinde Seeboden am Millstätter See nach dem Durchlaufen von genauen Begehungen der mitwirkenden Betriebe durch die Slow Food Vorstände Kärnten die „rote Schnecke“ als Auszeichnung zum Slow Food Village. Die einhergehende Auftaktveranstaltung, bei welcher sich die Slow Food Bewegung Seeboden mit ihrem Sprecher Wolfgang Tölderer, öffentlich vorstellen konnte, war ein voller Erfolg. Am 7. Mai setzen die Slow Food Produzenten erneut ein kräftiges Zeichen zum Saisonauftakt.

Milchprodukte, Fisch, Fleisch und Getränke, welche in Seeboden und der umliegenden Region erzeugt und verarbeitet werden, stehen ab 16 Uhr im Mittelpunkt eines Marktes auf dem Hauptplatz. Es gibt die Möglichkeit vor Ort, zubereiteten Speisen zu erwerben oder auch den einen oder anderen Vorrat mit nach Hause zu nehmen. Für musikalische Begleitung ist durch Ludwig`s Dixieland Band gesorgt, die Ausschank übernimmt Petris Fischgenuss. Schlechtwetter ist bereits ein Ersatztermin am 14. Mai vorhergesehen.