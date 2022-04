Wenn die Sommersaison bei dichtem Schneetreiben eingeläutet wird, dann kann es sich nur um die Wiedereröffnung der Großglockner Hochalpenstraße handeln. Aufgrund der geringeren Schneemenge als in den vergangenen Jahren trafen sich die Kärntner und Salzburger Räumfahrzeuge heuer schon zwei Tage früher als geplant – am Montag, dem 25. April. Der Treffpunkt war wie immer am Hochtor, mit 2576 Metern Seehöhe der höchste Punkt der Verbindungsstraße.