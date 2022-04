In Spittal wird um Roland Grasser getrauert. Er zählte zu den bekanntesten Kärntner Malern der Gegenwart. Am 7. April verstarb der Künstler im 95. Lebensjahr. Nach einer Bankkarriere begann er mit 24 Jahren ein Studium an der Akademie der Bildenden Künste in Wien, wo er bei Herbert Boeckl, Max Weiler, Christian L. Martin und Maximilian Melcher die Diplome in Malerei und Grafik erlangt hatte. Grasser erhielt zahlreiche öffentliche Aufträge im In- und Ausland, darunter die Gestaltung des Sitzungssaals im Schloss Porcia und der Urnenmauer beim Spittaler Stadtfriedhof.