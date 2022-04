Litzlhof feiert Bundessieg bei Tierbeurteilungswettbewerb

Vier Schüler der Fachschule Litzlhof nahmen erfolgreich am Tierbeurteilungswettbewerb für Milchkühe teil. Durch den Sieg in der Gesamtwertung sicherte man sich die Teilnahme am europaweiten Wettbewerb.