Aus bisher unbekannter Ursache geriet in der Nacht auf Sonntag der Regelungs- bzw. Steuerungskasten an der Wehranlage eines Kraftwerks in der Gemeinde Kleblach-Lind in Brand. Infolge des Brandes kam es in der Steuerungstechnik des Kraftwerks zu einer Fehlermeldung, weshalb Sonntagfrüh an der Wehranlage Nachschau gehalten wurde.