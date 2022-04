Welche Auswirkungen die Klimakrise auf den ländlichen Bereich hat, ist am Freitagabend Thema eines Vortrages in Hermagor gewesen. Gerhard Hohenwarter von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg) plädierte laut APA bei dieser Gelegenheit für tiefgreifende Änderungen – ansonsten sei in den kommenden Jahrzehnten auch der Skibetrieb am Nassfeld bei Hermagor gefährdet.