Höchste Sicherheitsstufe 6: "Vor Reisen in dieses Land wird gewarnt" oder "dringend empfohlen, es zu verlassen". Nicht gerade einladend, was da auf der Homepage des Außenministeriums steht. Dabei wäre mit den beeindruckenden Berglandschaften, einem reichen Schatz an Sehenswürdigkeiten mit Jahrtausende altem kulturhistorischem Erbe, der frischen, vielseitigen Küche und gastfreundlichen Menschen alles da für einen Traumurlaub ... im Irak!