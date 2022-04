"In der Zeitung steht alles schwarz auf weiß, willst du aber etwas über die Sonne, das Gras und einen blühenden Baum erfahren, musst du in mein Dorf kommen und aus dem Fenster schauen, und nicht in die Zeitung“, so lautet sinngemäß die Übersetzung von Gustav Januš Gedicht „Časopis“ – Die Zeitung. Um diesen in slowenischer Sprache verfassten Text, hat der Döbriacher Komponist Hans Lassnig-Walder ein Projekt gesponnen, das den Alpen-Adria-Gedanken anlässlich von „carinthiJa 2020“ in Orchestermusik gebettet hat.