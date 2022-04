Ob in Friseurläden, Büros, Arztpraxen oder Schulen – die Greenbox aus Spittal hat sich in ganz Kärnten etabliert. Besonders nachgefragt werden die luftfilternden Geräte auch in Deutschland. "Unser Sprungbrett war sicher die Pandemie. Wir haben viele Anfragen aus dem privaten Bereich bekommen, die sich ein Kleinraumsystem wünschen. Die größeren Lösungen eignen sich schließlich für bis zu 400 Quadratmeter große Räume", schildert Hannes Rud, Vertriebspartner von Better Air, wie es zur neuen, kleineren Greenbox kam.