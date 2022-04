Unter dem Titel „Museen erleben – Geschichten erzählen“ werden von 6. bis zum 15. Mai an elf unterschiedlichen Stationen lebendige Geschichten rund um das Thema Museum erzählt. Silva Lamprecht, die vielen als Geschichtenerzählerin bereits bekannt ist, wird am 6. Mai in der Stadtbücherei in Lienz die Osttiroler Museumstage mit einer Geschichte über Licht und Schatten, Verborgenes und Wiederentdecktes eröffnen. Parallel dazu zeigen die Schaufenster der Stadtbücherei unter dem Titel „Museum im Schaufenster“ Objekte der Mitgliedsmuseen des Osttiroler Kulturnetzwerks und eine Fotoinstallation in Kooperation mit dem Tiroler Archiv für photographische Dokumentation und Kunst (TAP).