Mit allen Sinnen genießen, dafür stehen die kulinarischen Tafeln rund um den Millstätter See. Mit Liebe zum Detail wird an außergewöhnlichen Schauplätzen - direkt am Wasser oder hoch auf dem Berg - die Tafel gedeckt. Standen bisher die außergewöhnlichen Tafel-Runden ganz im Zeichen des Herbstes, kann man nun dieses Kulinarik-Angebot den ganzen Sommer über buchen. Im Konzept der kulinarischen Tafeln spiegelt sich wider, was die Region auszeichnet: faszinierende Naturerlebnisse, besondere See- und Bergberührungen, südlicher Charme und nachhaltige, authentische Landwirtschaft im Sinne des Slow Food Gedankens.