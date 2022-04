Es war ein wohlbehütetes Geheimnis, das die Redakteurinnen und Redakteure schon länger mit sich herumtrugen. Gelüftet wurde es endlich bei der glanzvollen Gala, die am Mittwochabend auf der Eventplattform der Kleinen Zeitung in Klagenfurt stattfand. Bis Silvester konnte bei der Wahl zu den "Köpfen des Jahres" für die Nominierten abgestimmt werden. Seither spekulierten die Kandidatinnen und Kandidaten aus den Bezirken Lienz, Spittal und Hermagor.

Was sie verbindet, brachten die Ehrengäste Wolfgang Fercher, Chefredakteur der Kleinen Zeitung in Kärnten und Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig schon bei der Begrüßung auf den Punkt. Sie alle sind besondere Persönlichkeiten, die durch Mut und Kreativität begeistern und zum Vorbild für andere werden.

Strahlende Preisträger

Gebannt lauschte das Publikum Moderatorin Delphine Rotheneder als sie die erste Kategorie "Junge Talente" ankündigte: Und dann brach Jubel aus und die fünfzehnjährige Tänzerin Antonia Kofler aus Oberlienz betrat die Bühne, um die Auszeichnung von Sponsorenvertreterin Christine Hübner (Junge Wirtschaft) entgegenzunehmen.

In den weiteren Kategorien konnten sich durchsetzen: Eishockeyprofi Clemens Unterweger aus Huben (Sport), die Millstätter Unternehmerin und Kunstmäzenin Ina Lerchbaumer aus Spittal (Starke Persönlichkeiten), die Onlineshop-Gründerinnen Katharina Muhr aus Heinfels und Marlene Znopp aus Schlaiten (Unternehmergeist) und Bestsellerautor Bernhard Aichner, gebürtiger Osttiroler (Kultur).

Dankesworte per Brief und Video

Aichner musste kurzfristig absagen, ein schlechtes Sushi setzte ihn außer Gefecht. Der Erfolgsautor tat jedoch, was er am besten kann und schrieb einen Brief mit seinen Dankesworten. Unterweger trainiert seit Mittwoch mit dem Nationalteam in Vorbereitung auf die A-Weltmeisterschaft und schickte eine Videobotschaft aus Innsbruck. Die Preise wurden stellvertretend von den Osttiroler Redakteurinnen Michaela Ruggenthaler und Mersiha Kasupovic übernommen.

Zum Finale verlieh die Redaktion den Sonderpreis für das Lebenswerk an Unternehmer Hans Peter Haselsteiner. Laudatorin und ehemalige Chefredakteurin Antonia Gössinger gab einen Einblick in sein bewegtes Leben und zeigt auf, wie sehr Haselsteiner seit seinen beruflichen Anfängen in Spittal mit der Region verbunden ist.

Hans Peter Haselsteiner nahm den Preis für sein Lebenswerk entgegen © Sonstiges, Markus Traussnig

Von den Leistungen der Preisträger beeindruckt zeigten sich auch die weiteren Sponsorenvertreter Werner Pietsch, Marketingleiter der Kelag, Kurt Tschemernjak, Vorstandsdirektor der Kärntner Landesversicherung, Heinz Strohmayer, Marketingleiter der Volksbank Kärnten sowie Astrid Legner, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Kärnten.

Neben den Nominierten und Sponsorenvertretern ließen sich zahlreiche weitere Ehrengäste die Gala nicht entgehen, unter anderen Landttagspräsident Reinhard Rohr, Landesrat Sebastian Schuschnig, von der Wirtschaftskammer Werner Plasounig, Hannes Kandolf und Rudolf Oberlojer, von der Kärntner Landesversicherung Patrick Kerschbaumer und Fabian Wekerle, von der Volksbank Günter Hinterlaßnig, Hermann Klocker und Markus Tripp sowie Bischofsvikar Engelbert Guggenberger und Harald Draxl, Lienzer Bezirksfeuerwehrkommandant.