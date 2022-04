Zu Mittag kam es zwischen einem Ehepaar aus dem Bezirk Spittal an der Drau zu einer verbalen Auseinandersetzung. Nachdem der 64-jährige Mann seine 56-jährige Frau beschimpft hatte, nahm diese ein Messer in die Hand und zeigte damit in Richtung ihres Ehemannes.

Gegen die Frau wurde ein Annäherungs- und Betretungsverbot ausgesprochen und sie wird bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.