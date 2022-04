Ein Kraftwerk stellt nicht nur Energie her, es muss auch selbst versorgt werden. In Obervellach steht die komplexe Vernetzungsarbeit an. Dafür beauftragte die ÖBB Infrastruktur AG die Eqos Energie Österreich GmbH mit dem gesamten Aufbau der 50 Hertz Eigenbedarfsversorgung für das neue Wasserkraftwerk. Im Mai starten die Montagearbeiten im Rahmen des mit zwei Millionen Euro dotierten Bauauftrags.