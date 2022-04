Nach dem erfolgreichen Abschluss eines Basisseminars sind in der „Gesunden Gemeinde“ Heiligenblut 14 Frauen und Männer und sechs weitere Unterstützer in Reserve bereit, ihren sozialen Dienst ehrenamtlich in Heiligenblut aufzunehmen. „Unser ehrenamtliches Team ist einsatzbereit, um etwas Abwechslung in den Alltag zu bringen. Unsere Ehrenamtlichen besuchen gerne und stehen auch für Fahrten zum Arzt oder zum Einkaufen kostenfrei zur Verfügung,“ fasst Bürgermeister Martin Lackner die neuen sozialen Dienste in Heiligenblut zusammen.