Das "Campingstüberl“ in Gries (Rennweg am Katschberg) hat geschlossen! Bei den beiden Wirtsleuten Hans und Michael Ramsbacher war, wie auch vielen langjährigen Gästen und Wegbegleitern, die Wehmut anzusehen. Bürgermeister Franz Aschbacher, Vizebürgermeister Klaus Cottogni, Gemeinderätin Evelin Lackner und Gemeinderat Hannes Kratzwald haben es sich nicht nehmen lassen am letzten "Stüberlabend" gemeinsam mit vielen anderen Gästen diese Ära ausklingen zu lassen. Mit Blumen für Anita Ramsbacher sowie einem Abschiedsgeschenk für die beiden "Tuschger-Brüder", wurde gebührend Danke gesagt!